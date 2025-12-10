ファストフードチェーン「ファーストキッチン」が、パリパリに仕上げたチェダーチーズを使用した「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」を含む全4種を12月11日から冬季限定で販売します。【写真】さすがダブルサイズ！ボリューミーすぎる！新商品4種がおいしそう！「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」は、店舗で一枚ずつ丁寧に仕込んだパリパリのチェダーチーズと、とろ〜りチーズとのハーモニーが味わえるメニュー