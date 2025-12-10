セリスタが、昭和医科大学医学部内科学講座の山岸昌一先生を講師に招いた医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナーを開催。2025年12月21日(日)に、「不死となったティトノスの悲劇：ギリシャ神話から抗加齢医療を俯瞰する」と題して配信されます。 セリスタ「Sunday Wellness Breeze Season 32 Stage 6」  開催日時：2025年12月21日(日) 10:00〜12:00開催形式：Zoomオンラインセミナー参加費：無料(配布用PDFテキ