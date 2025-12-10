東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」の「フォンタナ」に、和紅茶や抹茶、ほうじ茶など和モダンをテーマにしたアフタヌーンティーが登場。和と洋の食材を掛け合わせたスイーツが楽しめる「和モダン アフタヌーンティー」が期間限定で提供されます☆ ホテルオークラ東京ベイ「フォンタナ」和モダン アフタヌーンティー  期間：2026年1月20日（火）〜1月22日（木）・1月27日（火）