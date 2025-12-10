ムーミンバレーパークにて「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2025-2026」を開催。「モラン」も登場する「ムーミン谷のダンスパレード」の開演も決定しました！「ムーミン谷でゆきあそび」や人気の「ご先祖さま」とのグリーティング、幻想的なライトアップにオーロラなど、ムーミンバレーパークの魅力が盛りだくさんのイベントです☆ ムーミンバレーパーク「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2025-2026」