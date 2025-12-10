ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの吉澤閑也（しずや、３０）の２週連続インタビュー。後編は、人生の半分以上をアイドルとして過ごす中で大切にしている「継続力」と、「自分やグループに関わる全ての人たちを幸せにしたい」という信念について語った。＊＊＊事務所入所から今年で１６年を迎えた。「続けてみて分かることや、続けたからこそ見られた素敵な景色がたくさんある」と“継続は力なり”を実感している。ジュニア