インターネットテレビ局「ＡＢＥＭＡ」の瀧山あかねアナウンサーがスタイル抜群の冬コーデを披露した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「紅葉見に行きたいな」と投稿。「みなさん、おやすみなさい。いつも眠そう顔」とつづり、写真をアップした。タートルネックのリブニットで体のラインを強調。台形ミニスカートにニーハイブーツで美脚を見せた。フォロワーは「いい女」「絶対的領域も美しっ」「メガネ美人見つけ