ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ミッキーモチーフでオシャレにコーディネートできる、ディズニーデザイン「綿素材を使った布団カバーセット（3点）」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「綿素材を使った布団カバーセット（3点）」 © Disney 