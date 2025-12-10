黄河河口の朝日と渡り鳥の群れ。（１１月３０日撮影、東営＝新華社配信／劉希玲）【新華社東営12月10日】中国を流れる黄河は山東省東営市で海に注ぐ。河口は渤海と莱州湾が交わる地点にあり、毎年10月末からは渡り鳥の重要な中継地となる。河口の鳥類生息地は2024年に「中国の黄海・渤海湾沿岸の渡り鳥保護区群（第2段階）」の重要な構成部分として世界自然遺産に登録された。