きょうの富山県内は、日中いっぱいは雨が降りやすい見込みで、あさってには平野部でも雪が降りそうです。気圧の谷や寒気の影響を受け、富山県内は朝から広い範囲で雨が降っています。富山駅周辺でも、傘をさして足早に歩く人の姿や、マフラーや手袋で防寒対策をする人の姿が見られました。きょう日中の予想最高気温は、富山市、高岡市伏木ともに10度と平年並みですが、雨が降りやすく、所によっては雷を伴うこともあり、実際