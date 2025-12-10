東京・渋谷の街中でのゴミのポイ捨てが解決しない中、渋谷区議会は10日、ポイ捨てに罰則を科す新たな条例案を採決する見通しだ。条例改正案は、飲食店などの事業者にゴミ箱の設置を義務化し、違反者には2万円以下の過料を科す内容で、実際の運用では2000円程度となる見込みだ。ゴミ問題解決のため、行政・企業が動き出している。ポイ捨て急増で新たな罰則付き条例案平日にも関わらず、東京・渋谷は人であふれている。街を歩くと目