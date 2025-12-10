高市首相（自民党総裁）は１０日午前の衆院予算委員会で、自民と日本維新の会が提出した衆院議員定数削減法案の審議や採決について、国会に委ねる考えを示した。野党は同法案の審議入りを拒否しており、１７日までの会期内での成立は困難との見方が強まっている。首相は、定数の１割削減を掲げた理由について、かつて民主党が同様の規模の定数削減法案を提出したことに触れ、「納得感が得られるレベルではないかという（維新と