東京証券取引所10日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。取引開始後に5万1000円を回復した後、売り注文が優勢となった。下げ幅は一時300円を超えた。株価水準の高い主要な半導体銘柄が下落し、相場全体を押し下げた。午前終値は前日終値比206円82銭安の5万0448円28銭。東証株価指数（TOPIX）は2.94ポイント安の3381.98。朝方は外国為替市場の円安ドル高を好感し、自動車などの輸出関連が値を上げた。平