◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第4日（2025年12月9日カナダ・ケロウナ）五輪出場残り2枠を争う最終予選の女子1次リーグが行われ、すでにプレーオフ進出を決めている女子代表のフォルティウスが9―2でエストニアに勝利し、開幕6連勝として2位以内が確定した。プレーオフは1次リーグの1位と2位が五輪出場権1枠目を懸けて対戦し、敗れたチームと3位が最後の1枠を争う。ノルウェーが5勝目（1敗）を挙げ、