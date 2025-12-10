9月に双子男児を出産したタレント中川翔子（40）が10日までにインスタグラムを更新。がん闘病中の評論家、山田五郎氏（66）らとの再会を報告し、喜びをつづった。産休から復帰した中川は、「なにげに20年近く！やらせていただいているラジオ山田五郎と中川翔子のリミックスz 4か月ぶりに復帰して、久しぶりに山田五郎さん、ゲッターズ飯田さんにお会いできましたーー嬉しい！めちゃくちゃ嬉しい！」とラジオ番組のスタジオで再会