10日（水）朝は全国的に前日よりも気温が低く、特に北海道東部で厳しい冷えこみとなりました。北海道・陸別では、最低気温が-18.8℃まで下がり、この冬全国で一番の冷えこみを更新しました。■道東中心にこの冬一番の冷えこみ10日（水）朝は上空に流れ込んでいる寒気や放射冷却の影響で、各地で冷えこみが強まりました。特に、北海道の東部は厳しい冷えこみとなり、最低気温は、陸別で-18.8℃と、この冬全国でもっとも低い気温を更