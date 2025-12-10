11月に歌舞伎俳優中村橋之助（29）と婚約を発表した元乃木坂46能條愛未（31）が9日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。梨園（りえん）の妻として過ごす現在を語った。明石家さんまから「梨園になられるんでしょ。大変っていうような、うわさでは聞いてるけども」とふられ、能條は「今絶賛そういう勉強中といいますか、お母さま（三田寛子）から（教わっている）」と語った。さんまは「そうか。大変さ