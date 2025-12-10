日本即席食品工業協会（井田純一郎理事長）は11月30日、24回目を迎えた「インスタントラーメン小学生レシピコンクール全国大会」を東京・服部栄養専門学校で開催した。当日は応募総数1万382作品（206校）から全国6地区の代表に選ばれた12人が集結。即席麺を使ったオリジナル料理づくりに腕を振るった。テーマは「食育」。身近なインスタントラーメンを素材に子どもたち（対象＝小学4〜6年生）が材料・調理法・栄養バランス・盛