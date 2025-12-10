10日(現地時間)、レアル・マドリードはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第6節でマンチェスター・シティと対戦する。7日のラ・リーガ第15節セルタ・デ・ビーゴ戦に0-2で敗れるなど、直近の公式戦で勝ち点の取りこぼしが目立つレアルにとっては負けられない一戦となる。とりわけシャビ・アロンソ監督にとってこの試合は極めて重要だ。スペイン紙『MARCA』など複数の現地メディアによれば、セルタ戦後にレアル首脳陣は緊急