『MLB.com』は日本時間10日、ドジャースがメッツの守護神で、今オフにFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意したことを報じた。マーク・ファインサンド記者によると、契約期間は3年で総額6900万ドル（約106億9500万円）。昨季と今季、リーグ戦では救援陣に不安を抱え、調子を落とすこともあったドジャースだが、これで唯一の不安要素も解消されることになるかもしれない。ディアスは2016年MLBデビューを飾り、10年間で通算