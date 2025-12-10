現在プレミアリーグ首位を走るアーセナル。しかし第15節アストン・ヴィラ戦では後半アディショナルタイムに決勝点を決められ、8月以来の敗戦。第13節のチェルシー戦でもドローとなっており、2位マンチェスター・シティに勝ち点2差まで詰め寄られている。負傷者も増えており、ゲームを決めきれなくなっているアーセナル。元イングランド代表MFポール・スコールズ氏は、アーセナルが「ビッグゲーム」で力を発揮しない限り、最終的に