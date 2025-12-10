エクスペディア（Expedia）は、「エクスペディア限定国内ホテルスペシャルセール」を12月1日から2026年3月31日まで実施する。国内の対象ホテルを対象に、最大40％割り引く。対象者はエクスペディア リワーズ会員とアプリ利用者。旅行期間は2026年4月30日まで。設定ホテルと割引価格の一例は、イマジンホテル＆リゾート函館が35,669円から、苗場プリンスホテルが34,255円から、京王プラザホテルが53,461円からなど。