エアアジアグループは、タイ行きを対象とした「LET'S タイ旅セール」を12月8日から14日まで開催する。設定路線は札幌/千歳・仙台・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡・沖縄/那覇〜バンコク/ドンムアン線で、片道運賃は15,990円から。プーケットやクラビ、チェンマイ行きの設定もある。諸税などが含まれた総額運賃となる。搭乗期間は12月8日から2026年3月31日まで、一部対象外となる日もある。受託手荷物が15％オフとなるキ