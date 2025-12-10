8日、曽於市で捕獲された野生のイノシシが豚熱に感染していたことが分かりました。曽於市で感染が確認されたのは初めてです。県によりますと8日、曽於市で捕獲された2頭の野生のイノシシに検査を行った結果、豚熱に感染していることが分かりました。曽於市で感染が確認されたのは初めてです。県内での感染は6例目と7例目で、1例目から5例目までは霧島市で感染が確認されています。なお、周辺の養豚場で異状は確認されてい