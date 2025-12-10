新庄監督の育成手腕にも引き続き、注目が高まりそうだ(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext出場機会に恵まれない選手の移籍活性化を目指して行われる現役ドラフトが今年も12月9日に非公開で開催された。第4回となった今回は「外野手が多かった」「投手が少なかった」などの特徴もありながら、注目されたのは過去にも現役ドラフトで獲得した選手を覚醒させた実績を持つ日本ハムの選択だった。【動画】戻ってきた剛腕！支配下に復帰した