きょう10日（水）は、西日本と東日本太平洋側は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。東日本の日本海側や北日本は午後も所々雪や雨が残り、夜は強まるところもある見込みです。あす11日（木）は、寒冷前線の影響により日本海側から天気が下り坂となる所が多いでしょう。関東は概ね晴れるものの、西日本やその他東日本の地域は雲が多く、午後から雨や雪の降り出す所が多そうです。北日本は所々で雨や雪が降り、雷を伴って降