「優良銘柄の株を買えば利益が出る」などと、うそのメッセージを送り、50代の男性から現金3400万円をだまし取ろうとしたとして、受け子役の男が現行犯逮捕されました。詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、前橋市の会社員・近藤進一容疑者（65）です。近藤容疑者は今年7月から今月にかけて、ほかの人物と共謀し、LINEの投資グループで東京・港区の50代の男性に対し「当選した優良銘柄の株を買えば利益が出る」などと、うそのメ