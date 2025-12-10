ロッテ・西川史礁外野手が１０日、ＺＯＺＯで契約更改交渉に臨み、今季から２６００万円増の年俸４２００万円（金額は推定）でサインした。取材に応じた西川は「最初は苦しいことばかりですごい野球が苦しくなった時期もあったんですが、それを最初に経験できて、これからの野球人生につながると思いますし、さらなる飛躍を求めて来シーズンやりたいなと思います」と話した。西川は青学大３年だった２４年３月の欧州代表戦で侍