スポーツ用品大手「アシックス」は１０日、来年１０月に開催される第５回アジアパラ競技大会（愛知・名古屋）のパートナーシップ契約を締結したと発表した。契約期間は、２０２５年１２月１０日〜２０２６年１２月３１日まで。今後は愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会を通じて、スタッフ、ボランティアが使用するジャケット、パンツ、ビブスなどを提供する。