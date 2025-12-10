国会ではきょう、今年度の補正予算案をめぐる審議がおこなわれ、高市総理は高額療養費制度の見直しについて「年末に一定の結論を得ることになる」との見通しを示しました。国会記者会館から中継です。医療費が高額となった場合に患者の負担を抑える「高額療養費制度」の見直しですが、野党側は丁寧な決定プロセスを求めました。立憲民主党酒井菜摘 衆院議員「高額療養費制度における外来特例の自己負担引き上げについて伺い