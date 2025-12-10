関東で山火事が相次いでいます。群馬県の妙義山に加え、きのうは神奈川県の日向山でも山火事が発生し、いずれも延焼中で鎮圧には至っていません。神奈川県の日向山で起きた山火事は、発生から一夜明け、午前6時ごろから消防による消火活動が行われています。消防ヘリによる散水に加えて、地上でも消防隊員およそ50人が水20リットルを担いで山に入り、消火にあたっているということです。消防によりますと、火の勢いは収まりつつあ