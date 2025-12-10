DeNAから海外FA権を行使して楽天に移籍した伊藤光捕手（36）が10日、本拠の楽天モバイルパークで入団会見を行い、「一番に声を掛けていただききましたし、石井GMから温かい言葉、熱い言葉をかけていただいた。キャッチャーとしてガムシャラにやっている姿を応援していただけたらうれしい」と意気込んだ。オリックス、DeNAと渡り歩き、来季19年目を迎えるベテラン捕手は、今季限りで引退した同学年の岡島の背番号「27」を継承し