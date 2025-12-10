「第６６回２０２５年報道写真展」が１０日、日本橋三越本店（東京・中央区）で始まり、オープニングセレモニーに体操女子で１０月の世界選手権ゆか運動で金、平均台で銅と２つのメダルを獲得したベテランの杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が出席した。テープカットを行ったあと、大きく展示される自身の写真にサインを書き込んで満面の笑み。さらに、自身の名がついている平均台の技「スギハラ」（足持ち２回ターン）もその場で披露