元ＴＢＳの吉田明世アナウンサーが９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、ＳＮＳにアップする写真に相当気を遣っていることを告白するも、上田晋也から「もうやめれば？」と呆れられた。この日は「他人の育児にとやかく口を出す育児警察を語る夜」とし、育児警察に捕まった経験のある著名人が集まり、体験談を披露した。吉田アナはインスタに子どもの写真を載せる際に、子どもの顔にスタンプをつけて顔を隠