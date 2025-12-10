公務員の冬のボーナスが10日に支給され、愛知県では去年を上回る支給額となりました。愛知県の警察官や教員を除いた一般職の平均支給額は、去年より4万円余り高い87万3030円で4年連続の増額となりました。民間企業で広がる賃上げの動きなどが反映されたもので、名古屋市も去年より4万円ほど高くなっています。一方、岐阜県と三重県は年間での支給月数は去年と同じですが、夏と冬の配分が変更されたことなどから冬の