監督最新作『オデュッセイア』の6分間におよぶプロローグ映像が、アメリカのIMAXシアターで上映されることがわかった。米が報じている。 本作は史上はじめて全編IMAXフィルムカメラで撮影された劇映画で、今回はその真価を初めて体感できる機会となる。約6分間のプロローグ映像は、12月12日に米国で開始される『罪人たち』『ワン・バトル・アフター・アナザー』IMAX 70mm再上映のほか、12月19日公