日清食品はアパホテルとコラボし、15日から全国で「アパ社長カレー」を再現した「アパ社長カレーメシ 本格派ビーフカレー風」を発売する。「アパ社長カレー」はアパホテルの元谷択専務がプロデュースしたこだわりの本格派ビーフカレーで、アパグループ発祥の石川県で親しまれている金沢カレーをイメージしている。2021年に販売開始10周年を迎え、2025年3月には累計販売数が1,300万食に達した。もともとの販売個数目標は1万食だった