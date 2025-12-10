Mnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡ÙÈ¯ALPHA DRIVE ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï12·î8Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êFNC¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSWEET DREAM¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¥á¥¤¥­¥ó¥°¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾¯Ç¯Èþ¤¬µ±¤¯¡ÖSWEET¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈÀÄ½Õ