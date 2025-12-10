中国料理店「紅虎餃子房」は12月20日から、30周年を記念した「ベニーズ福袋」(3,000円)の事前予約を開始する。福袋には、店舗で使える3,000円分の食事券と、「紅虎餃子房」30周年を記念したデザインのバッグ･餃子皿が入っている。事前予約は、店頭･電話で受け付ける。福袋の販売は、2026年年始から順次開始する(年始の営業日は店舗によって異なる)。各店舗限定数で販売し、なくなり次第終了となる。紅虎餃子房「ベニーズ福袋」〈「