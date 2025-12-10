【モデルプレス＝2025/12/10】歌手の浜崎あゆみが、2026年1月10日に予定していたマカオでのライブを中止することがわかった。12月10日、自身のInstagramストーリーズを通じて発表した。【写真】47歳歌姫、直筆美文字で署名◆浜崎あゆみ、マカオ公演中止へ投稿で浜崎は「いつも浜崎あゆみを応援して下さる皆様へ、本日はとても心苦しいお知らせをしなければなりません」と切り出し、「2024年に約16年ぶりとなるアジアツアーを開催し