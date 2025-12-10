JYPエンターテインメント所属のボーイズグループ NEXZが、来年1月に台湾・台北とマカオでスペシャルコンサート「ONE BEAT」を開催する。【写真】イケメンが大渋滞…JYPボーイズグループの“仲良しSHOT”NEXZは、2026年1月3日に台北・国立台湾大学総合体育館、17日にマカオのザ・ロンドナー・シアターにて「NEXZ SPECIAL CONCERT 」を行い、グローバルファンとともに新年のスタートを切る。今年10月25・26日にソウル・オリンピック