「anan」という名前は、実はパンダにちなんだものなんです。創刊55周年を記念して、愛らしいパンダのグッズを集めました！ まるくてふわふわ、おっとりとした自由な姿に癒されて。? 上野動物園で生まれ育った3頭のパンダが大集合上野で育った3頭それぞれの顔立ちや性格が見事に表現されたポーチ。もっちりふわふわの毛並みもたまりません。フェリシモでのみ販売中。パンダ3きょうだい シャンシャン・シャオシャオ・レイレイののん