団員全員がタイヤ製造のプロタイヤメーカーのブリヂストンが有する音楽団体『ブリヂストン吹奏楽団久留米』が今年創団70周年を迎え、サントリーホールで記念コンサートを開催。その翌日、普段は九州で活動するメンバーが、都内で取材会を行った。同楽団は、1955年に団員22名でスタート。2年後の1957年には吹奏楽コンクールに初めて出場し、1970年に金賞を獲得して以来、今年までの55年間に計39回の金賞受賞という、団体最多記録を