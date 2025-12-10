2025年12月26日(金)より、フェアリーケーキフェアから冬季限定の新作「フェアリークリームウィッチ プレミアム発酵生バターサンド」が登場！このバターサンドは、フランス・ノルマンディ産の発酵バターを贅沢に使用し、バターの美味しさをそのまま楽しめるシンプルながら特別な一品です。さらに、年末年始のギフトにぴったりな「フェアリークリームウィッチ 紅白セッ