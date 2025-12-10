ことし5月、富山市内などに停められていた高級SUV車を、仲間と共謀して盗んだ疑いで、9月に逮捕された男性について、富山地方検察庁は8日付けで不起訴処分としました。不起訴処分となったのは、高岡市に住む30代の男性です。警察によりますと、男性は、高級SUV車窃盗グループの仲間と共謀して、今年5月26日の夜から翌朝にかけて、富山市の住宅敷地に停めてあった、800万円相当の国産の高級SUV車1台を盗んだとして、窃盗の疑