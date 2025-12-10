ロッテの西川史礁外野手が10日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、2600万円増の年俸4200万円でサインした。ドラフト1位入団の西川は2度の2軍落ちを乗り越え、108試合に出場して417打数117安打、打率・281、3本塁打、37打点。8度の猛打賞を含めマルチ安打を39試合で記録し、さらに27二塁打はパ・リーグトップ、9補殺は両リーグトップという成績を残してパ・リーグ新人王に輝いた。侍ジャパンにも選出され、韓国との