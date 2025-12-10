岐阜県警察本部＝岐阜市藪田南大規模スカウトグループ「アクセス」が女性を性風俗店に紹介していたとされる事件に絡み、岐阜県警が8月、売春場所を提供したとして売春防止法違反容疑で、元県警警察官の男性（75）を書類送検していたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。岐阜地検は今月8日、同法違反罪で男性を起訴した。起訴状によると、男性は岐阜市内にソープランド店が入る6階建てのビルを所有し、2023年8月17日ごろ