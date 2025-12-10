¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Ë10Æü¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¿¦¡Ê´ÉÍý¿¦¤ò½ü¤¯¹ÔÀ¯¿¦¡Ë¤ÎÊ¿¶Ñ»Ùµë³Û¤ÏÌó70Ëü2200±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµëÍ¿Ë¡²þÀµ°Æ¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÄÉ²Ã»Ùµë¤µ¤ì¤ëÊ¬¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ»Ùµë³Û¤ÏÌó74Ëü6100±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó72Ëü2000±ß¤è¤êÌó3.3¡óÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²þÀµË¡À®Î©¸å¤Î»Ùµë³Û¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤ÎµëÍ¿¿å½à¤È¤Îº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Áý³Û¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ