安徽省広徳市のミルクティー店の前に午後9時ごろ、長い行列ができていた。観光客の高佳佳（ガオ・ジアジア）さんは「杭州から2時間余り車を運転して、ただこの味を求めて来た。本場の広徳の煮込み鍋は食べたことがあるので、今回の目的はこのミルクティーと桃酥（焼き菓子）を食べて広徳グルメを一通り体験すること」と話した。ここ数日、広徳のグルメ3点セット（煮込み鍋、ミルクティー、桃酥）がネットで大きな話題になり、上海