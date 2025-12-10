加茂市の住宅で80代の父親をタオルで首を絞めて殺そうとしたとして49歳の息子が逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは加茂市五番町の西山利明容疑者・49歳です。警察や消防によりますと、12月9日午後6時半ごろ、自宅で同居する80代の父親にクロスレンチを投げ、さらに馬乗りになってタオルで首を絞めて殺そうとした疑いが持たれています。父親は頭の骨を折る大ケガをしましたが病院への搬送時、意識はあったということで