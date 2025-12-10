「私は｢たこ焼き愛｣が強すぎる絵描きです。食べたいんじゃなくて、たこ焼きを焼きたいのです。だから、１枚の紙の上でたこ焼きを焼いてます」【動画】生地を流し込み、タコと天かすを投入調理師でもありながら、写実絵師としてリアルな料理イラストを作成されている山田めしがさん（@meshieshi）。X（旧Twitter）に公開したのは、とても美味しそうなたこ焼きの調理動画です。…と思いきや、実はそれが「絵」だというのだから驚き